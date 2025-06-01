غرفة الصناعة والتجارة: مصر أول مصدر إفريقي للأمونيا الخضراء

كشف المهندس علاء كمال، نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي لـ الهيدروجين الأخضر في 28 و29 أكتوبر، بمشاركة وزراء الطاقة من 16 دولة أفريقية، وبحضور وزيرة الاقتصاد الألمانية.

من أفريقيا إلى أوروبا.. لهيدروجين يوحد القارتين

وأشار كمال إلى أن المؤتمر، الذي تنظمه منظمة "أفريكا فيرين" الألمانية، سيشكل نقطة انطلاق للتعاون بين أوروبا وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، من خلال عرض الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر.

أول دولة تصنع الهيدروجين الأخضر منذ الستينات

وأوضح أن مصر تمتلك ريادة تاريخية في هذا المجال، إذ كانت أول دولة تنشئ مصنعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر تجاريًا في الستينات بأسوان، بالتعاون مع شركة ألمانية. ويجري حاليًا التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال لإعادة تشغيل المصنع بتقنيات حديثة.

500 ألف طن من الأمونيا الخضراء في طريقها إلى ألمانيا

وتابع كمال، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد على فضائية “المحور” أن مصر ستكون أول مصدر أفريقي للأمونيا الخضراء، ضمن اتفاقية "H2 Global" لتصدير نصف مليون طن إلى ألمانيا ما بين 2027 و2032.



وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمصر وقدرتها على توليد كهرباء رخيصة من الطاقة الشمسية يجعلانها مرشحة قوية لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.

الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل للصناعة والنقل والطيران

ولفت إلى إمكانية استخدام الهيدروجين في مصانع الحديد والأسمدة، بديلًا عن الغاز الطبيعي، إلى جانب تحويله إلى وقود طائرات “كيروسين أخضر” وميثانول باستخدام تقنيات "الكربون كابتشر"، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تمثل ثورة صناعية وبيئية لمصر وأفريقيا.

المؤتمر يعيد لمصر دورها الريادي ويخلق فرصًا اقتصادية ضخمة

وأكد أن تنظيم المؤتمر في مصر يُعد اعترافًا دوليًا بريادة مصر، ويُسهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الترتيبات بدأت بالفعل، وهناك اهتمام كبير من الشركات الألمانية بالمشاركة.

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