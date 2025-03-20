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اقتصاد

خبير اقتصادي: استثمارات ضخمة في مصر بفضل الهيدروجين الأخضر تصل إلى 12 مليار دولار

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري، إنه منذ مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ، وهناك توجه نحو الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، كاشفا حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر بفضل مشروع ومخطط الهيدروجين الأخضر.

 

استثمارات ضخمة في مصر بفضل الهيدروجين الأخضر

وأكد "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك أكثر من 12 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر في الهيدروجين الأخضر، وهذا الواقع الآن، وفي السنوات الماضية تم بناء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما تم وآخرها مصنع هندي.

 

مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

وأوضح أن المصانع موجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأنها أقرب منطقة للميناء، والهيدروجين الأخضر سيكون هناك سهولة لشحنه إلى أوروبا والدول الآسيوية.

وأشار إلى أن الله حبا مصر بموقع جغرافي مُميز بالنسبة لدول العالم، فهي حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وهي حلقة الربط بين الدول الآسيوية والأوروبية، متابعًا: "طوال عمرنا على مدار 3 آلاف سنة تمر التجارة الدولية عبر مصر وقناة السويس والبحر الأحمر، وهذه ظروف مصر الجغرافية، وهو ما يجعلنا نتحمل الكثير من التحديات، كما أن مصر على أهم محور للتجارة بين الشمال والجنوب".
 

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الهيدروجين الاخضر الطاقة الجديدة الاستثمارات الاجنبيه قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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