الزمالك يترقب قرار الفيفا برفع القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد

الزمالك، كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيام نادي الزمالك بتحويل مبلغ قدره مليون و700 ألف جنيه إلى الفلسطيني ياسر حمد، لاعب الفريق السابق، في إطار تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

تحويل مستحقات ياسر حمد

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج "ستاد المحور"، أن المبلغ المحول سيصل إلى حسابات اللاعب يوم الأحد، مع أول أيام عمل البنوك عقب انتهاء الإجازة الرسمية.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الزمالك تترقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن رفع إيقاف القيد المفروض على النادي، والمتوقع صدوره خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

الزمالك يفوز على فاركو

فاز نادي الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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