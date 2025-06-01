الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يترقب قرار الفيفا برفع القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد

ياسر حمد، فيتو
ياسر حمد، فيتو

الزمالك، كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيام نادي الزمالك بتحويل مبلغ قدره مليون و700 ألف جنيه إلى الفلسطيني ياسر حمد، لاعب الفريق السابق، في إطار تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

تحويل مستحقات ياسر حمد

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج "ستاد المحور"، أن المبلغ المحول سيصل إلى حسابات اللاعب يوم الأحد، مع أول أيام عمل البنوك عقب انتهاء الإجازة الرسمية.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الزمالك تترقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن رفع إيقاف القيد المفروض على النادي، والمتوقع صدوره خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

الزمالك يفوز على فاركو

فاز نادي  الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك ياسر حمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فاركو

مواد متعلقة

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

سيف جعفر رجل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

الزمالك يختتم مبارياته في الدوري الممتاز بفوز مستحق على فاركو 2-0

من صناعة شيكابالا، محمد السيد يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك فاركو

الأكثر قراءة

بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية واللغات

حقيقة طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون ضمن الجهاز الفني لـ زد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في أسعار الفراخ اليوم الأحد 1 يونيو 2025

بدء تيسيرات الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات

بيراميدز الساعي للحلم الأفريقي يواجه صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في بريانسك الروسية إلى 69 شخصا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية