متطوعو السيول بالهلال الأحمر يرفعون درجة الاستعداد الليلة

كشف ولي سعودي قائد فريق مواجهة السيول بالهلال الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد لهذه الليلة بعد ورود تحذيرات باحتمال تكرار عاصفة اليوم ولكن بشكل أخف مما حدث.



وأضاف سعودي، أن إنقاذ الطيور والحيوانات شيء أساسي وعقيدة راسخة لدينا فهذه روح لا يجب تركها، فمثلما ننقذ أرواح البشر ننقذ أرواح أي شيء حي، وذلك ردا على انتشار صور لأفراد الفريق والهلال الأحمر تقوم بإنقاذ طيور وحيوانات.

وأشار سعودي، إلى أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين منتشرين في مختلف أنحاء الإسكندرية، وكان هناك 6 سيارات دفع رباعي تعمل في منطقة سيدي بشر وحدها، وأنهم قاموا بسحب أكثر من 11 سيارة كانت غارقه في المياه في نطاق سيدي بشر والعصافرة، وتحركت فرق السيول والهلال الأحمر في مختلف مناطق الإسكندرية.

وأكد سعودي، أن فرق الإنقاذ من الهلال الأحمر ومتطوعي السيول متواجدين في الشارع ومع بدء العاصفة ولن يتركوا أماكنهم حتى تهدأ الأمور بشكل تام.



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