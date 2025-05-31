السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 168 مخالفة مرورية فى الإسكندرية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت  الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم بمنطقة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية.

مخالفة مرورية متنوعة بالإسكندرية

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة بمنطقة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية عن تحرير 168 مخالفة مرورية متنوعة من بينها “مخالفة السير بدون تراخيص، دراجة نارية مخالفة، مخالفة تجاوز السرعة المقررة، مخالفات موقف عشوائى، مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفات شروط التراخيص”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية ؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفة مرورية متنوعة بالإسكندرية محافظة الإسكندرية الاسكندرية سيدي جابر الادارة العامة للمرور مخالفة مرورية

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع غير مرخص لتعديل شكمانات السيارات بالقطامية

ضبط 13 حالة غش وإحالة ملاحظ للتحقيق في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار على هذه المناطق

نقل دونجا إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وفاركو

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

أشرف حكيمي يسجل هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك إنتر ميلان

باريس سان جيرمان يضرب إنتر ميلان بثنائية في الشوط الأول (صور)

دوي يسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك إنتر ميلان

خدمات

المزيد

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، علي جمعة يوضح أنواع الدماء الواجبة على المحرم

ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية