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حوادث

مرور القاهرة ينفذ تحويلات مرورية لغلق محور أحمد الزمر بمدينة نصر

تحويلات مرورية،
تحويلات مرورية، فيتو

نفذت الإدارة العامة للمرور القاهرة، صباح اليوم الجمعة، تحويلات مرورية وأجرت غلقا كليا لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاة.

مرور القاهرة ينفذ تحويلات مرورية لغلق محور أحمد الزمر بمدينة نصر

 

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاة الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور فى الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام اتجاه شارع عبد الله العربى.

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وقال مصدر أمني؛ على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27 /12/ 2024 ولمدة (3 ليالى) وذلك بالنسبة للقادم من الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام: يسلك يمينًا شارع محمد زكى بركات يسارًا شارع جمال زين والاستكمال مع حركة سير السيارات شارع حسن مدكور إتجاه محور أحمد الزمر مرة أخرى.


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية حركة سير السيارات كوبري جامع السلام كوبري المشاه مرور القاهرة

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