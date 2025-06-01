اليوم، تعديل تشغيل بعض القطارات بسبب مولد القديسين

تدخل اليوم التعديلات التي اعتمدتها السكك الحديدية لتشغيل قطارات جديدة حيز التنفيذ في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتيسير نقل المواطنين بمناسبة مولد القديس مارجرجس بمدينة كفر الدوار وتلبية احتياجات الزوار.

قطارات جديدة على هذا الخط

قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال فترة الاحتفال بالمولد بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 1 / 6 / 2025، وحتى يوم الأحد الموافق 8 / 6 / 2025 بواقع عدد 3 رحلات يوميا ذهابًا وإيابًا بعربات تحيا مصر طبقًا للجداول المرفقة، وكذلك تم التأكيد على استكمال أو زيادة تركيب القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى كفر الدوار والعكس والمقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار بما يتناسب مع قوة الجر وأطوال الأرصفة.

وتأتى هذه الخطوة استجابة للإقبال الكبير المتوقع من الزائرين، وسعيًا لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تسهم في تسهيل حركة السفر من وإلى كفر الدوار خلال فترة المولد.

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، كما تناشد السادة الركاب بالالتزام بتعليمات السلامة وعدم التزاحم، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لضمان سهولة الصعود إلى القطارات.

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