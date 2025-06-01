صراع فى ميت عقبة.. لجنة التخطيط تثير الأزمات داخل الزمالك

يعيش نادى الزمالك فى الوقت الحالى فترة صعبة نظرا للموسم السييء الذى قدمته معظم الألعاب الرياضية فى القلعة البيضاء وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم.

فريق الكرة فى الزمالك قدم موسمًا سيئا على المستوى المحلى والقاري، حيث ودع الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائى على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقى الذى يشارك لأول مرة فى بطولة قارية، وابتعد تماما عن المنافسة على لقب الدورى الممتاز وودع كأس الرابطة، والحسنة الوحيدة فى موسمه هى الصعود لنهائى كأس مصر.

الزمالك على صفيح ساخن، هى الجملة التى تصف الوضع الحالى بالقلعة البيضاء، بعد تصاعد الخلافات بين بعض أعضاء مجلس الإدارة، وفى مقدمتهم أحمد سليمان، ولجنة التخطيط بالنادي، والتى تضم كلًا من أحمد حسام “ميدو”، وحازم إمام، وعمرو الجنايني.

الأزمة تكمن فى توسّع صلاحيات لجنة التخطيط، التى باتت المتحكم الأول والأخير فى كل ما يتعلق بملف كرة القدم داخل النادي، وذلك دون أى تدخل يُذكر من مجلس الإدارة، ما أثار غضب بعض أعضائه، وفى مقدمتهم أحمد سليمان.

سليمان، الذى كان يدير ملف الكرة بالكامل قبل تشكيل لجنة التخطيط، حيث يرى فى هذه التغييرات إقصاءً متعمدًا لدوره وخبراته، وهو ما رفضه علنًا، مطالبًا بأن يكون له دور فعّال فى إدارة شؤون الكرة.

إلا أن لجنة التخطيط، التى حصلت على تفويض كامل من رئيس النادى حسين لبيب لإدارة ملف الكرة، رفضت منح سليمان أى دور، متمسكة بضرورة الاستقلالية فى قراراتها الفنية والإدارية، خصوصًا فى ظل الاستعداد للميركاتو الصيفى الذى تسعى اللجنة من خلاله إلى تدعيم الفريق بعدد من الصفقات القوية استعدادًا للموسم الجديد.

ويبدو أن تواجد حسين لبيب خارج مصر، وتحديدًا فى فرنسا فى رحلة علاجية، ساهم فى تصاعد الخلافات، حيث استغل البعض من مجلس إدارة نادى الزمالك، غيابه من أجل الحديث عن إلزام وجود دور لهم مع لجنة التخطيط.

وأكدت مصادر من داخل النادى أن لجنة التخطيط تعمل فى الوقت الحالى على إعداد قائمة نهائية باللاعبين المرشحين للانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى إطار خطة لإعادة بناء الفريق، خاصة بعد التعثرات التى مر بها النادى فى الفترة الأخيرة على المستويين المحلى والقاري.

ورغم تأكيد اللجنة على أنها تسعى لمصلحة النادى فقط، وتحاول إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية بين كبار القارة الأفريقية، إلا أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يرون أن غياب التنسيق والتشاور معهم يُعد تجاوزًا لصلاحياتهم.

وأشار مصدر داخل نادى الزمالك إلى أن ممدوح عباس رئيس النادى السابق، هو من تكفل بدفع مستحقات المغربى خالد بو طيب استعدادًا لإنهاء أزمة وقف القيد، ووعد بدفع مستحقات باتشيكو خلال أيام لإسدال الستار عن هذه الأزمة بشكل نهائي.

وواصل المصدر حديثه: بعد انتهاء أزمة قيد الزمالك، سيتكفل ممدوح عباس أيضا بصفقتين سوبر على الأقل وقد تصل إلى ثلاثة، فى الميركاتو الصيفى بالتنسيق مع لجنة التخطيط.

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