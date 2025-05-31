الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تكريم ريهام عبد الغفور وأحمد عزمي بحفل "دراما" حقوق الإنسان عن مسلسل «ظلم المصطبة» (فيديو وصور)

تكريم أبطال وصناع
تكريم أبطال وصناع مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

كرم المجلس القومى لحقوق الإنسان أبطال وصناع مسلسل ظلم المصطبة ضمن أقوى الإنتاجات الدرامية المتميزة فى مجال حقوق الانسان لعام 2025.

 

ومن أبرز الأبطال الذي تم تكريمهم بطلة العمل ريهام عبد الغفور، أحمد عزمي، ومحسن منصور، والنجم فتحى عبد الوهاب وتسلمت الجائزة زوجته.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

 

 مسلسل "ظلم المصطبة" تتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث، من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، وهذا هو المقصود بظلم المصطبة، أن أي حكاية تم تداولها بشكل كبير في الأرياف خاصة، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبدالوهاب، وإياد نصار، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

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