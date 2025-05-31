أبطال "80 باكو" فى حفل توزيع جوائز دراما مجال حقوق الإنسان لعام 2025 (صور)

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2025، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ويقام الحفل لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد وبإشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

الأعمال المرشحة

ومن أبرز الأعمال الدرامية المرشحة لاقتناص جوائز الإنتاج المتميز فى مجال حقوق الإنسان مسلسلات ؛ 80 باكو، لام شمسية، ظلم المصطبة، ومسلسل حكيم باشا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.