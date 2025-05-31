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ثقافة وفنون

مسلسل «لام شمسية» يحصل على تكريم خاص من القومي لحقوق الإنسان (فيديو وصور)

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

كرم المجلس القومى لحقوق الإنسان مسلسل "لام شمسية"، بحفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لعام 2025 المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.

و المسلسل من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

 

قصة مسلسل لام شمسية 

 

مسلسل لام شمسية ناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

 

 

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

 

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