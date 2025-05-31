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منح لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات الحكومية والخاصة

مدارس المتفوقين للعلوم
مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا
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يترقب طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM كل عام، نسبة المنح الدراسية التي تقدمها لهم الجامعات الحكومية والخاصة.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات اليوم، تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالجامعات الحكومية.

منح طلاب مدارس ستيم بالجامعات الحكومية

حدد المجلس الأعلى للجامعات، نسبة مخصصة من المنح لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم في بعض البرامج الخاصة ببعض الكليات التي جاءت كالتالي:

  • الطب
  • الصيدلة
  • طب الأسنان
  • الطب البيطري
  • الهندسة
  • العلوم
  • الحاسبات والمعلومات

ضوابط حصول طلاب مدارس المتفوقين على منح بالجامعات الحكومية

وحدد المجلس أيضا النسبة المقررة لهذه المنح وفقا للأعداد المرشحة لكل جامعة بحيث لا يقل عدد المنح المخصصة لطلاب مدارس المتفوقين STEM عن طالب واحد في كل كلية.

وأقر المجلس بأن تحدد المنحة للطالب بعد الفرقة الأولى.

كما أقر بأن الطالب من حقه الاستمرار في التمتع بالمنحة الدراسية، طالما حصل على تقدير عام جيد جدا على الأقل، أو ما يعادله وفق نظام كل جامعة، بنهاية كل فرقة دراسية.

منح طلاب مدارس المتفوقين بالجامعات الخاصة 2025/2026

خصص مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية، العام الدراسي الماضي، نسبة من المنح الدراسية، لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بحيث يحصل طلاب تلك المدارس، على 5% من المنح الدراسية المقدمة في كل جامعة.


وتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي المنقضي، 2024/2025، على أن يستمر العمل به للأعوام القادمة، ما لم يقر المجلس قواعد جديدة في هذا الشأن.

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