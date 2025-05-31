محمد صبحى أول حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي فى مجال حقوق الإنسان (فيديو وصور)

انطلق حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لعام 2025 فى مجال حقوق الإنسان ، بحضور نخبة من كبار نجوم الوطن العربي وكوكبة من المثقفين.

وجاء فى مقدمة الحضور الفنان محمد صبحى، فريدة الشوباشى، الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد، والفنانة الكوميدية دنيا سامى، والمخرجة كوثر بن يونس.

كما حرص على الحضور الناقد طارق الشناوي، والفنان مينا أبو الدهب، والأب بطرس دانيال والفنانة عايدة رياض، والكاتبة ضحى عاصى وعدد كبير من النجوم.

الأعمال المرشحة

ومن أبرز الأعمال الدرامية المرشحة لاقتناص جوائز الإنتاج المتميز فى مجال حقوق الإنسان مسلسلات ؛ 80 باكو، لام شمسية، ظلم المصطبة، ومسلسل حكيم باشا.

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