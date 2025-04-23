الأربعاء 23 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محمد صبحى عن الفنان الراحل عبد المنعم عيسى: وداعا صديقي المخلص.. فراقك مزق روحي

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو

نعى النجم محمد صبحي زميله الفنان الراحل عبد المنعم عيسى، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الــ77 عاما.

وجاء فى نعي صبحي: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. وداعًا صديقي المخلص كما كنتُ في هاملت صديقه الوفي.. وداعًا تلميذي وصديقي عبد المنعم عيسى.. وداعًا فراقك مزق روحي والذكريات تتوالى.. أدعو الله لك بالرحمة وأن يغفر لك، ولأسرتك الصبر والسلوان؛ الزوجة والأبناء أحمد وأميرة حبيبتي.. مازال صوتك يقول في أذني وداعًا أميري الحبيب هاملت".

 

كما حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، قائلا: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، موضًحا: كان فنانا خلوقا وقدم أعمالا مهمة، خالص العزاء لأسرته وكل محبيه.

معلومات عن الفنان الراحل عبد المنعم عيسى

وعبد المنعم عيسى هو مخرج مسرحي، ولد في 10 يناير 1948، وقدم عددا من العروض المسرحية، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسرحية هاملت عام 1978، ومسلسل على هامش السيرة عام 1978، ومسلسل أديب عام 1982.

 

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