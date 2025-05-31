السبت 31 مايو 2025
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محافظات

أمطار غزيرة تضرب مراكز وقري الدقهلية وسط تقلبات جوية حادة (صور)

أمطار في اجا بالدقهلية.
أمطار في اجا بالدقهلية. فيتو

هطلت أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مراكز وقري محافظة الدقهلية، وسط تقلبات جوية ما بين ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاضها.


وتجمعت مياه الأمطار في عدد.من شوارع وقرى مركز أجا ومدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، كما شهدت قرية تلبنت مركز اجا بمنطقة مسجد العمري الصغير هطول الأمطار 

من جانبه تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

ووجه المحافظ  بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز التي تحتاج إليها للتغلب على تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين.

 

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من مدن ومراكز المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري، بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز المحافظة، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

ووجه محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة سقوط الأمطار ورفع حالة الطوارئ  والتعامل الفوري مع  تجمعات الأمطار.

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وكان محافظ الدقهلية، أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري مع سقوط الأمطار واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم في هذا الشأن.

ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة موجة الطقس الحالية، في إطار ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض عدد من المحافظات لتقلبات جوية تشمل رياحًا مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 

 

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