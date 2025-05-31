التحريات تحل لغز سقوط طالبة من علو بكلية البنات بمصر الجديدة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة غموض وملابسات سقوط طالبة من الطابق الثالث داخل كلية البنات بشارع المرغني بمنطقة مصر الجديدة، وتبين أن سبب سقوطها هو اختلال توازنها.

وأضافت التحريات، أنه عقب انتهاء الطالبة المصابة من تأدية الإمتحان وخروجها من اللجنة وأثناء سيرها فى الطابق الثالث شعرت بحالة دوران بسبب معاناتها من الأنيميا مما أسفر عن اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الثالث إلى الأرض مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها.

سقوط طالبة من علو بكلية البنات بمصر الجديدة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الثالث بكلية البنات بشارع المرغني بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة طالبة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها أثر سقوطها من علو، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان وعميد الكلية للوقوف وزملائها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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