الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث فتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية بصربيا

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
ads

استكمل وزير العمل محمد جبران لقاءاته في صربيا، بشأن تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل وتنقل الأيدي العاملة، وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية، في سوق العمل الصربي. 

وذلك تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها – في يوليو الماضي - الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش،خاصة في مجال العمل والتوظيف، التقى الوزير جبران، اليوم مع ايفيتسا داتشيتش وزير الداخلية الصربي، وذلك بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد، وإبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير.

 

وأكد الوزيران الشراكة الإستراتيجية بين البلدين التي تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين، اللتين أرستا أسس التعاون الوثيق، وتعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات.

 

الوزير الصربي أكد ترحيبه بالوزير جبران مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين،وعلى حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة مع ما تشهده علاقات الصداقة بين قيادتي البلدين، موضحًا زيارة مرتقبة له إلى القاهرة للقاء نظيره المصري، وأضاف أن العمالة المصرية تَلقّى ترحيبًا وتقديرًا من جانب الشعب الصربي.

 

احتياجات السوق العمل الصربي

 

وناقش الوزير جبران مع الوزير الصربي تنفيذ خطة الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة، وضمان استدامتها والحفاظ على حقوقها، والالتزام بواجباتها، وأشار الوزير إلى جاهزية الدولة المصرية إلى تلبية احتياجات السوق العمل الصربي بالكوادر الماهرة،وهنأ الدولة الصربية بإستضافة معرض إكسبو 2027 الدولي، مؤكدًا جاهزية العمالة المصرية للعمل في هذا "المعرض" خلال فترة انعقاده.

 

كما ناقش الوزيران كافة الملفات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات تنقل الأيدي العاملة.

 

وكان الوزير جبران قد إلتقى صباح اليوم مع نظيرته الصربية ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية لتفعيل التعاون والتنسيق في الملفات المُشتركة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي قضايا العمل معرض إكسبو وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزير الداخلية محمد جبران

مواد متعلقة

وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة في الأردن

الأكثر قراءة

أم تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

بعد حصوله على إذن من ريبيرو، محمد علي بن رمضان يتوجه إلى تونس

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

أستاذ قانون يقترح معيارا لزيادة القيمة الإيجارية في الإيجار القديم

مصر ومنع طرد أهل غزة

خطوة جديدة من الخطيب لتكريم علي معلول

من 14 إلى 150 جنيهًا، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الجمال في 20 عامًا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تشيلسي أول نادٍ بالتاريخ بطل كل المسابقات الأوروبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما يستحب للمضحي فعله بالذبيحة قبل التضحية

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية