السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء شرط التصريح المسبق للنساء المسافرات للسعودية لـ9 سبتمبر

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.

 

طالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء

وطالبت الدعوى، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.


وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن من موظف عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء إلغاء التمييز ضد النساء تصريح مسبق للنساء المسافرات للسعودية الحصول على تصريح مسبق للنساء المسافرات للسعودية

مواد متعلقة

محكمة أمريكية توقف جزءا من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على الدول

بملابس زرقاء ومصحف، سفاح المعمورة أمام محكمة جنايات الإسكندرية لاستكمال سماع الشهود

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

أمطار غزيرة تضرب مراكز وقري الدقهلية وسط تقلبات جوية حادة (صور)

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

كهرباء الإسماعيلية يتأهل رسميا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري الممتاز

ستاندرد تشارترد يكشف توقعاته لـ سعر الدولار فى 2026

الأرصاد: عاصفة الإسكندرية لم تكن مفاجئة وهذه أبرز تحذيراتنا للمواطنين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية