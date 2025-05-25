رفعت فياض يكتب: القضاء الإداري يحسم الأمر، اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة خارج المجموع، تخفيض المواد الدراسية لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مصر الوحيدة التى تدرس مادتين أجنبيتين إجباريا

أصدرت اليوم الأحد محكمة القضاء الإدارى بالرحاب الدائرة السابعة تعليم برئاسة المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادى حكما حاسما لصالح وزارة التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة وتقييم طلاب مرحلة التعليم الثانوى والخاص بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 2024.

وقضت المحكمة بصحة قرار وزارة التربية والتعليم باعتبار مادة اللغة الثانية في المرحلة الثانوية (ومعظمها لغة فرنسية) مادة رسوب ونجاح فقط ولا تضاف للمجموع، كما قضت بصحة قرار وزارة التربية والتعليم أيضا بدمج مادة الجيولوجيا فى مادة العلوم المتكاملة، وامتد هذا الحكم أيضا ليشمل ما حدث فى إقرار تدريس مادة علم النفس فى الصف الثانى الثانوى فقط، ومادة الجغرافيا في الصف الثالث الثانوى فقط "القسم الأدبى".

جاء ذلك الحكم ردا على الدعوى التى أقامها فى المقام الأول عدد من محامى مدرسى الدروس الخصوصية الذين تضرروا من القرار الوزارى بجعل مادة اللغة الثانية خارج المجموع وعدم تدريس مادة علم النفس طوال سنوات الثانوية العامة الثلاث ـ كما كان الوضع قبل ذلك ـ وقصرها على الصف الثانى الثانوى والذى أثر بالسلب فى المقام الأول على العائد المادى لهؤلاء المدرسين الخصوصيين دون النظر من جانبهم لمصلحة العملية التعليمية أو مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.



وقامت الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بتقديم حافظة مستندات ودفوع قانونية متكاملة فندت فيها مواطن الطعن فى الدعاوى المقامة ضد الوزارة فى هذا الشأن لتصب هذه الدفوع فى يقين وعقيدة المحكمة ما أدى لصدور هذا الحكم لصالح الوزارة ـ وقد ركزت هذه الدفوع على أن الأسباب الرئيسية التى جعلت الوزارة تقرر تخفيض عدد المواد الدراسية على طلاب المرحلة الثانوية هو المصلحة الأساسية للطلاب وأولياء الأمور فى المقام الأول ولصالح العملية التعليمية أيضا ـ خاصة بعد أن اتضح أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى كانت تدرس مادتين أجنبيتين إجباريا على طلاب المرحلة الثانوية فى وقت واحد غير لغة الدولة الأم، مع أن أكثر من 95 % من طلاب الثانوية العامة لا يستفيدون بهذه اللغة الأجنبية الثانية بعد دراستها لمدة ثلاث سنوات كاملة سواء كانت اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية بعد تخرجهم من الثانوية العامة والتحاقهم بالجامعات ولا يستفيدون أيضا بما درسوه فى هذه اللغات فى أى كلية باستثناء أقسام اللغات فى كليتي الآداب والتربية على سبيل المثال إذا التحق بها الطلاب، وإن كان هؤلاء الطلاب يلتحقون بشعبة اللغة التي درسوها فى الثانوية العامة كلغة أولى في المقام الأول، وبالتالى فإن دراسة لغة أجنبية ثانية كانت عبئا ثقيلا على معظم الطلاب وعلى أولياء الأمور ودون عائد واضح، وكان المستفيد الوحيد من ذلك فقط من الناحية المادية هم مدرسوا الدروس الخصوصية والسناتر الذين كانوا يقومون بتقديم دروس خصوصية للطلاب لكى يتحصلوا فيها على درجات فقط تضاف لهم فى المجموع النهائى للثانوية العامة.

وأوضحت الوزراة أيضا أنها لم تقم بإلغاء أى مادة من المواد المشار إليها بل إن تدريسها مازال مستمرا إلا أنها ستكون خارج المجموع وأصبحت شرط نجاح بعد الإمتحان فيها، ومن يريد الاهتمام بدراستها بشكل أكبر فهي مازالت موجودة ولم يتم إلغاؤها ـ وهناك مادة مبادئ الفلسفة أيضا التى تم قصر تدريسها فى سنة واحدة للجميع فى السنة الأولى ثانوي أو فى الصف الثانى الثانوى أدبى بالنسبة لمادة مبادئ علم النفس ـ ومن هنا فإن المحصلة النهائية هى أن طالب الصف الأول الثانوى أصبح يدرس 6 مواد فقط بدلا من 10مواد، وهذه المواد الستة تشمل: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ومادة العلوم المتكاملة ( بدلا من مسمى مادتى الكيمياء والفيزياء ) ومادة الفلسفة والمنطق، ومادة الرياضيات، وتكون مادة اللغة الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وقد تم نقل تدريس مادة الجغرافيا وإعادة تصميمها لتكون مادة تخصص لطلاب الشعبة الأدبية الذين سيلتحقون بالكليات النظرية والذين قد يستفيدون بها أكثر من طلاب شعبة الرياضيات وشعبة علمى علوم.



أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى فقط أصبح الطلاب يدرسون 6 مواد بدلا من 8 حيث يدرس طلاب شعبة علمى مواد: " اللغة العربية 00 والأحياء 00 واللغة الأجنبية الأولى 00 والفيزياء 00 والكيمياء 00 والرياضيات"، بينما يدرس طلاب الشعبة الأدبية مواد: "اللغة العربية 00 والتاريخ 00 واللغة الأجنبية الأولى 00 وعلم النفس 00 والجغرافيا 00 والرياضيات ـ وتكون مادة اللغة الأجنبية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع والاستفادة من فترات الدراسة فى تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى.



أما فى الصف الثالث الثانوى فأصبح عدد المواد التى يتم تدريسها بها خمس مواد فقط بدلا من 7 مواد قبل ذلك ـ وأصبحت تشمل مواد: اللغة العربية 00 واللغة الأجنبية الأولى 00 والأحياء 00 والكيمياء 00 والفيزياء بالنسبة لشعبة علمى علوم ـ أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فتشمل المواد الخمسة بها: " اللغة العربية ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ الرياضيات ـ الكيمياء ـ الفيزياء " وبالنسبة للشعبة الأدبية فيدرس الطالب: اللغة العربية ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ التاريخ 00 الجغرافيا ـ الإحصاء ، وتكون مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع.



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