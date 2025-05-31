مصادرة 37 تابلوه ومكبر صوت خلال حملة مكبرة على التكاتك بالسنبلاوين (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال حملة مكبرة على التكاتك المخالفة، وأجهزة الصوت بشوارع مدينة السنبلاوين، في إطار حملة تهدف لمنع التلوث السمعي الذي تسببه أجهزة الصوت المكبرة المستخدمة، وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وشوارعها، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، للتكاتك بالشوارع.

منع استخدام أي مكبرات صوت وإزالة أي تعديات تعوق حركة الشوارع

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت فيها بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتأكيد على عدم عودتها للأماكن مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وإزالة أي تعديات تعوق حركة الشوارع.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قاد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، اليوم، حملة مكبرة على التكاتك المخالفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشرطة بعد التنسيق مع السيد مأمور مركز شرطة السنبلاوين، وبحضور نواب رئيس المركز، والعاملين بإدارات شئون البيئة، والإشغالات، والحملة الميكانيكية، والكهرباء، والمتابعة الميدانية.

نتائج حملة مكبرة بشوارع السنبلاوين علي التكاتك

أسفرت الحملة المكبرة التي جرت بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين ومركز الشرطة، عن ضبط ومصادرة أجهزة تضخيم الصوت المخالفة من العديد من التكاتك، شملت، مصادرة 27 تابلوه توكتوك، 6 بازوكة صوت، 3 سماعات صوت، جهاز صوت موسيكل، بإجمالي مصادرة 37 من مكبرات الصوت من التكاتك المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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