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الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء أول شركة استثمارية بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته اليوم السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى على إنشاء شركة Sohag Venture Company – SV Co وهى أول شركة مملوكة للجامعة، تعمل كذراع تنفيذي لتسويق واستثمار المعرفة والابتكار داخل الجامعة وخارجها، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز دور الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

 

وأكد النعماني على ان فكرة إنشاء شركة استثمارية على أرض جامعة سوهاج جاءت فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز دورها التنموي والاقتصادي، حيث ستقوم الشركة بتسويق مخرجات البحث العلمى وخدمات الاستشارات، واستثمار الأصول الفكرية والتقنية للجامعة، بما يسهم فى دعم الإبتكار والتنمية الاقتصادي، وذلك طبقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والذى يتيح للجامعات إنشاء شركات استنادًا إلى مخرجات البحث العلمي والابتكار.

 

وأضاف النعماني ان الشركة تقدم حزمة من الأنشطة المتكاملة تشمل تسويق خدمات الاستشارات العلمية والفنية، تقديم حلول مبنية على المعرفة فى مجالات الطب، الزراعة، الصحة، البيئة، الصناعة، والتعليم، إدارة وتسويق مخرجات البحث العلمي والابتكار من خلال تسجيل البراءات، نقل التكنولوجيا، ترخيص الأفكار، وتأسيس الشركات الريادية، إدارة واستثمار الأصول البحثية والتقنية، بالاضافة إلى تأجير وتقديم خدمات بحثية متقدمة عبر المعامل المركزية والبنية التحتية المتاحة بالجامعة، إدارة واستثمار الأصول المعنوية، حماية الملكية الفكرية، وتطوير منتجات معرفية تشمل البرمجيات، المحتوى التعليمى ونماذج الأعمال.

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ابتكار الاعلى للجامعات استثماري استراتيجي التكنولوجيا والابتكار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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