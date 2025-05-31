وزير الثقافة يُسلم بطاقات مبادرة “أهلًا وسهلًا بالطلبة” لأوائل المشتركين

سلم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بطاقات “أهلًا وسهلًا بالطلبة” لعدد من أوائل المشتركين في المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة طلاب المدارس والجامعات والباحثين الأكاديميين في الحياة الثقافية، من خلال تقديم خصم 50٪ على تذاكر دخول المسارح، والمتاحف، ومراكز الإبداع التابعة للبيت الفني للمسرح، قطاع الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافية.

وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المشتركين منذ إطلاقها في بداية الشهر الجاري، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والانخراط في المشهد الإبداعي المصري.

توسيع قاعدة جمهور الثقافة

وأكد وزير الثقافة أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتوسيع قاعدة جمهور الثقافة، وفتح الأبواب أمام الأجيال الجديدة للاستمتاع بالفعاليات الثقافية، مشددًا على أن الثقافة ليست رفاهية، بل حق أصيل يجب أن يتمتع به جميع المواطنين، خاصة الشباب، باعتبارهم حجر الأساس في بناء المستقبل.

وأوضح الدكتور هنو أن وزارة الثقافة تضع الشباب في صميم أولوياتها، وتسعى إلى خلق بيئة ثقافية جاذبة تدعم وعيهم وتنمي قدراتهم النقدية والإبداعية، مؤكدًا أن مبادرة “أهلًا وسهلًا بالطلبة” تمثل دعوة مفتوحة للاطلاع على كنوز مصر الثقافية والانخراط في مشهدها الإبداعي المتجدد، بما يسهم في بناء شخصية وطنية واعية ومتصلة بجذورها الحضارية.

وأشار الوزير إلى أن البطاقة تتيح لحاملها الاستفادة من تخفيضات على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الفنية، وحضور العروض المسرحية على مسارح الدولة، إلى جانب عروض السيرك ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على تلقي آراء ومقترحات الشباب من الطلاب وزوار المواقع الثقافية لتطوير البرامج والأنشطة بما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن مبادرة “أهلًا وسهلًا بالطلبة” تُعد إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الثقافة في مايو 2025، ضمن جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية، وتستهدف في مرحلتها الأولى طلاب المدارس الثانوية والجامعات، إلى جانب طلاب الدراسات العليا، عبر إتاحة تخفيض بنسبة 50% على تذاكر دخول المسارح، المتاحف، ومراكز الإبداع التابعة لوزارة الثقافة.

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