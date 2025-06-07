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سياسة

بعد إقرار القوانين، تفاصيل خريطة ومواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تشهد الشهور القليلة المقبلة، إجراءات انتخابات برلمانية جديدة، لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في فصلهما التشريعي الجديد، والتي من المتوقع أن تبدأ في شهر يوليو المقبل، بالنسبة إلى مجلس الشيوخ، لا سيما بعد الانتهاء من إقرار تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية.

 

مواعيد الانتخابات البرلمانية

وحول مواعيد الانتخابات البرلمانية، فهي تختلف من مجلس نيابي لآخر، لأن كل مجلس له فصل تشريعي يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، وحينما نطبق ذلك على مجلس النواب نجد أن موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في يوم 11 يناير المقبل، بينما ينتهى الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشيوخ في 17 أكتوبر المقبل، ووفقا لنص الدستور تبدأ إجراءات انتخابات كل منهما قبل ذلك الموعد بستين يوما على الأقل.

 

قوانين الانتخابات البرلمانية 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نهائيًّا على مشروعي قانونين مقدمين من (النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020م. 

ويهدف مشروعا القانونين إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

 

إعادة التقسيم في بعض الدوائر الانتخابية

وجاءت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، مقتصرة على إعادة التقسيم في بعض الدوائر الانتخابية، بينما لم تتم زيادة في أي مقاعد، حيث تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة دوائر جديدة، في محافظة المنيا، الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، بواقع مقعد واحد، وفي محافظة الشرقية، الدائرة الرابعة ومقرها مركز منيا القمح، بواقع 2 مقعد. 

 

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة مقعد جديد، في الدائرة الأولى بمحافظة القليوبية، ومقرها بنها وكفر شكر، وكذلك إضافة مقعد للدائرة الأولى بمحافظة السويس، ومقرها أقسام الأربعين - فيصل - الجناين - السويس – عتاقة.  

كما جاء في التعديلات إضافة مقعد بالدائرة الثانية في محافظة بنى سويف، ومقرها مركزا الوسطى وناصر، وفي محافظة المنيا، الدائرة الثالثة، ومقرها مراكز مغاغة، العدوة، وبني مزار، أما في محافظة سوهاج، تمت إضافة مقعد كذلك بالدائرة الخامسة، ومقرها مركزا جرجا والعسيرات وقسم جرجا.

 

وبذلك يصبح عدد المقاعد الفردية في مجلس النواب، وفق تعديلات القانون المقدمة 284 مقعدًا، بدلًا من 279 مقعدًا.

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