وزير النقل: دخول أبراج إشارات جديدة للخدمة في 3 محطات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دخول عدد من أبراج الإشارات الرئيسية الخدمة في محطات: الزقازيق، والإسماعيلية، والفردان غرب، بالإضافة إلى تشغيل المناطق الأوتوماتيكية بين: برجي الزقازيق ومنيا القمح والزقازيق والشبانات والزقازيق وههيا، والإسماعيلية والفردان غرب والفردان غرب والبلاح.

وأوضح وزير الصناعة والنقل في بيان، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة ممثلة في وزارة النقل بضرورة سرعة إنجاز مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث.

-(الزقازيق وههيا)-(الإسماعيلية والفردان غرب)-(الفردان غرب والبلاح)



وتابع البيان: بذلك يصبح إجمالي عدد الأبراج المطورة على خط بنها – بورسعيد 18 برجًا رئيسيا من أصل 21 برج رئيسي، بالإضافة إلى 16 برجًا ثانويًا من أصل 19، بطول إجمالي يبلغ 190 كم من أصل 214 كم. كما تم تطوير 70 مزلقانًا من أصل 82، و445 موتور تحويلة من أصل 536.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تحديث نظام الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكي القديم بنظام إلكتروني حديث، مما يسهم في زيادة عدد الرحلات اليومية وتحقيق أعلى مستويات الأمان.

كما يشمل النظام الجديد مراقبة حركة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث.

كما يتيح النظام إمكانية تواصل السائق مع مراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

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