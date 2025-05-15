الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال المجوهرات في الأميرية للجنايات

احالة تشكيل عصابي
احالة تشكيل عصابي تخصص في النصب

أمرت نيابة الأميرية بإحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل بمنطقة الأميرية لمحكمة الجنايات.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم، بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.

وبالانتقال والفحص تم ضبط المتهمتين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع 3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية"؛ تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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