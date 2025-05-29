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رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف إنبي في ختام الدوري

الاتحاد السكندري،فيتو
الاتحاد السكندري،فيتو

الدوري المصري، يستضيف الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، فريق إنبى على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

موعد مباراة الاتحاد السكندري وانبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري وانبي في الثامنة مساء اليوم الخميس من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدوري "دورى nile".

ويتسلح الاتحاد السكندري بالأرض والجمهور في مواجهة الفريق البترولي، من أجل الفوز باللقاء.


قائمة الاتحاد السكندري في مواجهة إنبى


واختار مجدي عبد العاطى، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، قائمة فريقه استعدادًا لإنبي وتضم كل من: صبحي سليمان وأحمد المنشاوى وأحمد أيمن وسمير فكرى ومحمود علاء ومحمود شبانة وعبد الله فوزى ومروان داوود ومؤمن شريف وعمر الوحش وعبد الله ديباتية وإسلام مرزوق وعبد الغنى محمد وأحمد عيد وإسلام سمير وعمرو جمعة وفادي فريد وعمورى وفان ديريك وإيمانويل.

غيابات الاتحاد السكندري عن مواجهة إنبي


يغيب عن الاتحاد السكندري كل من: محمود متولي وناصر ناصر وهشام بلحه ومصطفى إبراهيم ومحمد فارس للإصابة ومحمد المغربي للطرد.

ترتيب الاتحاد السكندري وإنبي في جدول الدورى العام


ويحتل الاتحاد المركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 25 نقطة ولعب 7 مباريات فاز في 1 وخسر 2 وتعادل في 4 وله هدفين وعليه 4.

ويحتل نادى إنبى المركز الرابع برصيد 26 نقطة لعب 7 مباريات فاز في 4 مباريات وخسر 1 وتعادل في 2 وله 7 أهداف وعليه 6.

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