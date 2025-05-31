خبير استراتيجي: خطة إسرائيل لبناء 22 مستوطنة تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي: إن قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، جاء نتيجة اتفاق بين مكونات الائتلاف الحاكم المتطرف بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في إطار صفقة سياسية تهدف إلى تمرير مقترحات ما زالت مصر تدرسها مع الفصائل الفلسطينية.

وأشار فهمي إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن ما يسمى "خطة 2025 الإسرائيلية"، والتي تسعى إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وضمها فعليًا إلى إسرائيل، وأكد أن هذا المخطط يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي على الأرض، وفرض استراتيجية "الأمر الواقع"، وسط دعم قوي من مجلس المستوطنات القومي الإسرائيلي.

مخطط التهجير ومخاطر التصعيد

وحذر فهمي من أن هذه الخطة تتجاوز كونها مشروعًا استيطانيًا لتتحول إلى تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي، مضيفًا: "الخطورة تكمن في أن المخطط يفتح الباب أمام عمليات ترانسفير تهدف إلى نقل وتهجير الفلسطينيين من مناطقهم، إلى جانب تلبية مطالب المستوطنين بالحصول على تمويل حكومي مباشر لبناء المستوطنات".

وأكد لـ فيتو أن الضم الفعلي للضفة الغربية أصبح مسألة وقت، لا سيما في ظل تماسك الائتلاف الحاكم الإسرائيلي حول هذه الرؤية، وهو ما يكرّس سياسة ضم الأراضي الفلسطينية كما حدث سابقًا في الجولان والقدس.

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية خصصت بالفعل تمويلًا لهذا المشروع في موازنتها الأخيرة، وبالتالي لم يعد الأمر قرارًا سياسيًا فقط، بل أصبح واقعًا على الأرض".

سيناريوهات التفجير الإقليمي

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن هذا المخطط سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة ككيانين منفصلين، وقال إن هناك ثلاث خطوات رئيسية تجري حاليًا: تهجير نحو 15 ألف فلسطيني من شمال الضفة، واقتحام متكرر لمخيمات جنين ونابلس، في إطار سياسة تهدف إلى تشتيت الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.

واختتم فهمي تصريحه بالتحذير من أن هذا "المشروع المؤجل سابقًا" بات يحظى بدعم مالي وإرادة سياسية في إسرائيل، مما ينذر بتدهور خطير في الأوضاع، ويقضي فعليًا على فرص التوصل إلى حل الدولتين.

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