السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

أبرزها بنوك الأسئلة، الأعلى للجامعات يقر قواعد جديدة لاختبارات القدرات 2025

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
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 وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه اليوم السبت بجامعة المنوفية، على قواعد أداء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد 2025.

واعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لـ اختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

 

اعتماد دليل اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة

 كما تم اعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى مسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.

 

اجتياز اختبار داخلي بكليات التربية النوعية

 وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بـ كليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

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