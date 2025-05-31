السبت 31 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يتواصل مع الخلود السعودي لقيد أليو ديانج في قائمة المونديال

أليو ديانج لاعب الأهلي
أليو ديانج لاعب الأهلي المعار إلى الخلود السعودي

بدأ النادي الأهلي التحرك بالتواصل مع نادي الخلود السعودي من أجل طلب الحصول على خدمات أليو ديانج لاعب الأهلي المعار إلى صفوف النادي السعودي والتي تنتهي إعارته يوم 30 يونيو القادم من أجل قيده في قائمة الفريق في كأس العالم للأندية. 

فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غدًا الموافق ١ يونيو وتستمر حتى ١٠ من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.

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