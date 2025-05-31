طلاب الثانوية الأزهرية: امتحان القرآن صعب والحديث سهل (فيديو)

أدى طلاب القسم الأدبي بـ الثانوية الأزهرية، صباح اليوم السبت، امتحاني القرآن الكريم والحديث في مختلف لجان الجمهورية، وسط حالة من التباين في الآراء، حيث اتفق كثيرون على صعوبة امتحان القرآن، بينما جاء امتحان الحديث "أسهل بكثير" من المتوقع.

أراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحانات اليوم

وقال عدد من الطلاب عقب خروجهم من اللجان إن امتحان القرآن الكريم جاء صعبًا مقارنة بالأعوام الماضية، وتضمن مواضع وآيات متشابهة معقدة ما تسبب في ارتباك البعض داخل اللجنة، وأوضحوا أن خيارات الأسئلة لم تكن دقيقة أو واضحة بما يكفي، وأن عدد النقاط التي شعروا بالثقة تجاهها في الامتحان لم تتجاوز ثلاث أو أربع فقط.

وأضاف الطالب أحمد وسام من أمام أحد لجان محافظة القاهرة لـ “فيتو”: "الامتحان كان صعبا بصراحة، جايبين نظام أسئلة جديدة مش زي كل سنة، خصوصًا في امتحان الحديث، كان فيه تشكيلات صعبة، بس في المجمل امتحان الحديث كان تمام".

أما الطالب علي الحسين محمد، فرأى أن امتحان القرآن لم يكن صعبًا على من استعد جيدًا، موضحًا: "اللي ذاكر وربط الآيات ببعضها كويس هيشوف الامتحان سهل، ومفيش حاجات من بره المنهج تقريبًا، بس الطور كان فيه شوية حاجات صعبة".

فيما أبدى الطالب مصعب سمير ارتياحه لأداء امتحان الحديث، وقال: "امتحان الحديث كان حلو بصراحة، وسؤال (أكمل الآية) كان أفضل سؤال في الورقة، خلصنا الامتحان قبل نص الوقت، والتنظيم كان كويس جدًا، حتى التهوية داخل اللجان كانت مناسبة".

وتمنى الطلاب أن تسير باقي الامتحانات على نفس نهج امتحان الحديث من حيث مستوى الأسئلة ووضوحها وتناسبها مع الوقت المخصص للإجابة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالب وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالب وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60,147 طالب و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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