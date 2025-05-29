طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية أمام إحدى لجان محافظة القاهرة، حيث أكدوا أن امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث في أول أيام الامتحانات جاء في مستوى الطالب المتوسط.

رسالة طالب بالثانوية الأزهرية لشيخ الأزهر

وفي لفتة مؤثرة، وجّه أحد الطلاب رسالة خاصة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قال فيها:

"الامتحان كان لطيف، بس حسيت إن فيه شوية تحدي كده، كأنه بيني وبين اللي واضع الامتحان! حابب أقول رأيي وأتمنى الرسالة دي توصل لحضرتك يا فضيلة الإمام".

وأضاف الطالب: "إحنا كطلبة أزهر عندنا 21 مادة، مقارنة بالثانوية العامة اللي عندهم تقريبًا خمس أو ست مواد. فده بيخلينا شايلين حمل أكبر، ومجهود مضاعف، سواء علينا أو على أهالينا".

وتابع: "بنتمنى من حضرتك يكون في تخفيف شوية أو مراعاة للكم الكبير اللي بندرسه، لأننا مش بس عايزين ننجح، إحنا كمان عايزين نتعلم ونكون أهل للعلم الأزهري اللي بنحمله".

وأنهى الطالب رسالته قائلًا: "أنا بحس أوقات إن الضغط اللي علينا بيخليني أتحدى قدراتي بشكل فوق طاقتي، وده ممكن يخليني أتعب أو حتى أكره الدراسة في الأزهر. نفسي أفضّل طالب أزهري، وأي حد حابب يدخل الأزهر، أتمنى ما يخرجش منه، ويكمل المشوار".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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