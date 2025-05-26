3 أرقام تاريخية جديدة في حوزة محمد صلاح بعد نهاية موسم الدوري الإنجليزي.. كيف تفوق على آلان شيرر وأندي كول؟

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول، كتابة التاريخ خلال رحلته الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تألق الموسم الحالي، محققا سلسلة من الأرقام القياسية على كافة الأصعدة والمستويات.

محمد صلاح يسجل في آخر جولة بالدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، مساء أمس الأحد، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تُوج به فريقه ليفربول للمرة الثانية خلال حقبة البريميرليج والـ20 بشكل عام.

3 أرقام تاريخية بارزة حققها محمد صلاح هذا الموسم

وحسب بيانات شبكة "سكواكا" للأرقام والإحصائيات، بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز فيه بجائزة أفضل لاعب، وجائزة الحذاء الذهبي (هداف الدوري)، إلى جانب إنجاز الأكثر صناعة للأهداف خلال موسم واحد على الإطلاق.

ووقع الاختيار على محمد صلاح كأفضل لاعبي الموسم الحالي في البريميرليج، كما تُوج هدافا للمسابقة بإجمالي 29 هدفا، وهو الأكثر صناعة للأهداف أيضا برصيد 18 تمريرة حاسمة.

حسب شبكة سكواكا، فقد نجح محمد صلاح في معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال حقبة البريميرليغ بإجمالي 47 هدفا بين الصناعة والتسجيل.

محمد صلاح يعادل إنجاز آلان شيرر وأندي كول

وأعاد صلاح (32 عامًا) إلى الأذهان ما حققه أندي كول مع نيوكاسل يونايتد في موسم 1993-94، ومواطنه آلان شيرر مع بلاكبيرن روفرز في 1994-95، بإجمالي 47 إسهامة تهديفية لكل منهما أيضا.

مع الإشارة إلى أن آندي كول وآلان شيرر حققا هذا الرقم خلال موسم مكون من 42 مباراة، عكس محمد صلاح الذي دوّنه في نسخة من 38 جولة فقط.

وتعكس لغة الأرقام، الدور الكبير والمؤثر الذي لعبه صلاح في مشوار فريقه نحو اعتلاء منصة التتويج باللقب، خلال الموسم الأول لمدربه الهولندي أرني سلوت مع الريدز في ملعب أنفيلد، مما جعله أحد المرشحين البارزين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

محمد صلاح يكشف سبب عدم انتقاله إلى ريال مدريد وبرشلونة والدوري السعودي

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول، عن العروض التي رفضها من الدوري السعودي قبل أن يجدد عقده مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: كنت على وشك الانتقال للدوري السعودي والناس كانت مرحبة بي بشكل كبير والمفاوضات كانت جادة جدًا ولكن حسم التجديد لليفربول الأمر.

وأضاف أن ريال مدريد وبرشلونة لم يكونا في الصورة لأني لا أرغب في ذلك في الوقت الحالي.

كما عبر محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، مع الريدز.

وأشار صلاح إلى أن تجديد تعاقده مع النادي تأخر بسبب سياسة النادي، لكن في النهاية تم التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وأثنى صلاح على المدرب أرني سلوت، وقال إنه شعر بارتياح معه ولغة الحديث.

وقال صلاح: الموسم الحالي هو الأمتع لي مع ليفربول وأرني سلوت واحد من الأسباب لأني شعرت بارتياح معه.

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