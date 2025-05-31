السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ندوات دينية لحجاج القرعة بمكة المكرمة لتعريفهم بطريقة أداء المناسك

ندوات دينية لحجاج
ندوات دينية لحجاج القرعة بمكة المكرمة

 تحرص بعثة وزارة الداخلية على الاهتمام بحجاج بعثة القرعة من كافة الجوانب خلال إقامتهم بمكة المكرمة مع اقتراب موعد الركن الأعظم للحج.


 ونظمت بعثة الحج البعثة ندوات دينية للرجال وأخرى للسيدات بفنادق الإقامة استعانت فيها بأئمة وواعظات من وزارة الأوقاف مرافقين للبعثة، تتضمن التعريف بمناسك الحج وكيفية أدائها مع الإجابة على أي استفسارات للحجاج.

 

ندوات دينية لحجاج القرعة بمكة المكرمة لتعريفهم بطريقة أداء المناسك

 ولاقت تلك الندوات إقبالًا كبيرا من الحجاج الذين حرصوا على طرح كافة استفساراتهم عن الحج على الأئمة والواعظات.
ووجه حجاج القرعة الشكر لإدارة البعثة على توفير هذه الخدمة في فنادق الإقامة لتهيئتهم لأداء المناسك بطريقة صحيحة.
وتعد التوعية بكيفية أداء المناسك من أهم الجوانب التي تهتم بها البعثة إلى جانب خدمات التسكين والمتابعة الطبية وزيارات الروضة الشريفة.

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تنفي صحة فيديو مفبرك عن تعدي شرطي على سائق "توك توك" بأسيوط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأئمة والواعظات أئمة وواعظات الركن الأعظم للحج الروضة الشريفة حجاج بعثة القرعة حجاج القرعة زارة الداخلية وزارة الداخلية مناسك الحج مكة المكرمة

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على المخابز

تحرير 700 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بملايين الجنيهات

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات والأسلحة في عدة محافظات

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

القبض على عامل بمطعم شهير صور سيدات داخل حمام السيدات بالعجوزة

حالة المرور الطرق اليوم بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

حالة المرور في الإسكندرية بعد موجة الأمطار والعاصفة المفاجئة، ورسالة أمنية عاجلة

الأكثر قراءة

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

اتحاد الكرة يعلن فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر بعد بحث 6 أيام تثير صدمة النشطاء (فيديو)

مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية