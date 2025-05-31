تحرص بعثة وزارة الداخلية على الاهتمام بحجاج بعثة القرعة من كافة الجوانب خلال إقامتهم بمكة المكرمة مع اقتراب موعد الركن الأعظم للحج.



ونظمت بعثة الحج البعثة ندوات دينية للرجال وأخرى للسيدات بفنادق الإقامة استعانت فيها بأئمة وواعظات من وزارة الأوقاف مرافقين للبعثة، تتضمن التعريف بمناسك الحج وكيفية أدائها مع الإجابة على أي استفسارات للحجاج.

ندوات دينية لحجاج القرعة بمكة المكرمة لتعريفهم بطريقة أداء المناسك

ولاقت تلك الندوات إقبالًا كبيرا من الحجاج الذين حرصوا على طرح كافة استفساراتهم عن الحج على الأئمة والواعظات.

ووجه حجاج القرعة الشكر لإدارة البعثة على توفير هذه الخدمة في فنادق الإقامة لتهيئتهم لأداء المناسك بطريقة صحيحة.

وتعد التوعية بكيفية أداء المناسك من أهم الجوانب التي تهتم بها البعثة إلى جانب خدمات التسكين والمتابعة الطبية وزيارات الروضة الشريفة.

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