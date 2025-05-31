السبت 31 مايو 2025
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ارتياح بين طلاب الإعدادية في الدقهلية بعد أداء امتحاني العربي والدين (فيديو وصور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية، فيتو

  أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “ارتياح بين طلاب الإعدادية في الدقهلية بعد أداء امتحان مادتي العربي والدين”.

 

 وأكد الطلاب سهولة امتحان العربي مقارنة بالترم الأول مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط وأقل من المتوسط 

 وقال الطلاب والطالبات بمدرسة ميت الفرماوي الإعدادية المشتركة أن امتحان العربي أسهل من الدين هذا الترم.

 

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية وسط متابعة ميدانية مكثفة لقيادات التعليم

 انطلقت اليوم السبت امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية أربع محاولات غش بإدارات غرب -طلخا – شربين – نبروه. 
وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة إدارتي المتابعة والشئون القانونية.

 وأدى الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية. 
جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 126 ألفا 344 طالبا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

 كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 16 لجنة بإجمالي 2370  طالبا وطالبة، وتتواصل المتابعة الميدانية على مدار أيام الامتحانات لتحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان مع توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب.

والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بأولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية وطمأنهم على سير الامتحانات.

محافظ الدقهلية يلتقي بأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 

 وقال المحافظ: نتابع أولا بأول سير امتحانات الشهادة الإعدادية  حفاظا على مستقبل أبنائنا ونطمئنكم عليهم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

 وتفقد اللواء طارق مرزوق  اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي 126 ألفا و463 طالبا وطالبة الامتحانات في 591 لجنة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، والتأكد من توفير المناخ الملائم ومتطلبات الأداء الأمثل للطلاب داخل لجان الامتحانات، حرصا عليهم وتوفير سبل تحقيق النجاح والتوفيق لهم جميعا.

 وتفقد محافظ الدقهلية، يرافقه المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من لجان الامتحانات بمدينة المنصورة هي، لجنة مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات وتضم 8 لجان، بـ 160 طالبا، ولجنة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية الذكية للبنات وتضم 21 لجنة يؤدي فيها 406 طلاب وطالبات، بالإضافة إلى لجنة الدمج وتضم 6 طالبات، ولجنة مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات وتضم 11 لجنة، يؤدي فيها 225 طالبة الامتحانات.

 واستمع "مرزوق"إلى الطلاب والطالبات للاطمئنان على سير اللجان والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكوى، وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق، وعن سؤاله لهم عن مستوى الامتحانات أبدى الطلاب ارتياحهم بمستوى الأسئلة، كما التقى أولياء الأمور أمام اللجان وطمأنهم على سير الامتحانات.

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