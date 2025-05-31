محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس المحافظة،وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، بعد قراره بتأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة، لتبدأ في تمام العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وخلال جولته، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لضمان توفير أجواء هادئة وملائمة للطلاب داخل اللجان بما يسهم في أداء الطلاب للامتحانات بكل راحة واطمئنان.

كما وجه رؤساء الأحياء وشركات النظافة بضرورة رفع المخلفات أولًا بأول وتعزيز أعمال النظافة بمحيط المدارس، بالإضافة إلى التحفظ على مكبرات الصوت في المناطق المحيطة باللجان للحفاظ على هدوء الأجواء الامتحانية.

ووجه محافظ الإسكندرية هيئة النقل العام بتوفير أتوبيسات لنقل نقل الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية لتيسير نقلهم للامتحانات في ظل سوء الأحوال الجوية المفاجئ، وأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية، لضمان سلامة الطلاب والعاملين وتوفير أجواء صحية وآمنة لأداء الامتحانات.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 117625 طالبًا وطالبة، موزعين على 306 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، تشمل 6 لجان للتعليم المهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتين للمكفوفين، ويشارك في الامتحانات 20742 مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم العملية التعليمية، وتوفير المناخ المناسب الذي يضمن انضباط وسلاسة سير الامتحانات.

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