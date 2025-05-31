"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: العربي سهل في أغلب المحافظات

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية"، في جميع المحافظات، وذلك في أول أيام انطلاق الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظات القاهرة والجيزة وسوهاج والقليوبية وأسيوط والأقصر وقنا ودمياط، جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط في أغلبه، بحسب أولياء أمور الطلاب.

الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وذكرت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن امتحانات الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، ونفس الأمر مع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية جاء امتحان الجبر سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

وتابعت: "امتحان العربي في محافظة الإسكندرية فى المجمل متوسط لكن يحتاج للتفكير القراءة فى سؤال توازن بين الريف والحضر محتاج طالب مذاكر الدرس كويس، بالنسبة للنصوص كويسة، بالنسبة للنحو فى بعض التريكات فى كلمة (بوق) غامضة بالنسبة للطالب ميعرفهاش كاسم آله، بالنسبة للإعراب كويس مضاف إليه والثاني مفعول به، والاستخراج إلى حد ما كويس، بالنسبة للقراءة المتحررة كويسة"، حسبما ذكر الطلاب وأولياء الأمور.

وشددت عبير، على أولياء الأمور بضرورة تشجيع أبنائهم الطلاب بالتركيز في الامتحانات القادمة دون تشتيت، وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة حتى يستطيعوا أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتركيز، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

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