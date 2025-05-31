واقعة غامضة.. العثور على رجل مجهول الهوية أسفل كوبري الصحارة

في واقعة تحيط بها علامات استفهام، عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، صباح اليوم، على جثمان رجل مجهول الهوية، في العقد الرابع من العمر، ملقى في ظروف غامضة بجوار كوبري الصحارة بمنطقة شبرامنت التابعة لدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

بلاغ وتحرك أمني سريع

كان اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد بالعثور على الجثة. وبحسب المعاينة الأولية، فإن المتوفى كان يرتدي ملابسه كاملة، دون وجود إصابات ظاهرية على الجسد، ما يفتح الباب لاحتمالات متعددة حول أسباب الوفاة.

النيابة تأمر بالتشريح ورفع البصمات

على الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بفتح تحقيق موسع في الواقعة.

وأصدرت النيابة عدة قرارات من بينها تشريح الجثة داخل مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة الفعلية، وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن أزمة صحية مفاجئة أم أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

كما أمرت النيابة برفع بصمات المتوفى، بهدف التوصل إلى هويته، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط كوبري الصحارة، لمراجعة أي تحركات مشبوهة أو وقائع قد تكون مرتبطة بالحادث.

تحقيقات وتحريات موسعة

مصدر أمني أكد أن فريقا من رجال المباحث يباشر جمع المعلومات والاستماع لأقوال سكان المنطقة وشهود العيان، إلى جانب مراجعة بلاغات التغيب الأخيرة، في محاولة لربط أي حالة مفقودة بالجثمان المجهول.

ولا تزال التحقيقات والتحريات جارية بإشراف النيابة العامة، التي تنتظر تقرير التشريح الرسمي خلال الساعات المقبلة، لما له من دور حاسم في تحديد اتجاهات التحقيق، وحسم ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم أن القضية تحمل بصمات جريمة خفية.

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