السبت 31 مايو 2025
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حوادث

تطور جديد في سقوط عاملين من أعلى سقالة بأكتوبر

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

 صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة عاملين سقطا من أعلى سقالة أثناء أداء عملهما في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعهما.

 

سقوط شخصين من ارتفاع بأكتوبر

 ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط شخصين من ارتفاع ومصرعهما في مدينة 6 أكتوبر.
بإجراء التحريات تبين أن عاملين أثناء أداء عملهما، سقطا من أعلى سقالة، مما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن العاملين سقطا من أعلى سقالة في مدينة أكتوبر أثناء عملهما فأصيبا بإصابات بالغة تسببت في مصرعهم في الحال.

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