السكك الحديدية: تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال عطلة عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية، خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر.

القطارات المخصوصة لسكك حديد مصر

ويأتي ذلك في إطار خطة الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب.

وجاءت القطارات المخصوصة كالتالي:

-تشغيل قطار مخصوص 1932 VIP ( القاهرة / أسوان )، حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 اليوم التالي ليوم الإثنين الموافق 2 / 6 / 2025.

- تشغيل قطار مخصوص 1934 فرنساوى مطور ( القاهرة / نجع حمادي )، حيث يقوم من القاهرة الساعة 15:20 ويصل نجع حمادى الساعة 24:00 يوم الثلاثاء الموافق 3 / 6 / 2025.

- تشغيل قطار مخصوص 1944 فرنساوى مطور ( القاهرة / أسيوط )، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:40 ويصل أسيوط الساعة 02:30.

- تشغيل قطار مخصوص 4005 VIP ( أسوان / أسيوط )، حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40.

- تشغيل قطار مخصوص 4011 فرنساوى مطور ( نجع حمادى / أسيوط )، حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 24:40 ويصل أسيوط الساعة 03:10 يوم الأربعاء.

- تشغيل قطار مخصوص 4012 فرنساوى مطور ( طنطا / القاهرة )، حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30.

- تشغيل قطار مخصوص 4010 VIP ( الإسكندرية / أسوان )، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 22:25 ويصل أسوان الساعة 14:20 اليوم التالى

- تشغيل قطار مخصوص 4003 فرنساوى مطور ( القاهرة / طنطا )، حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 10:15 يوم الإثنين الموافق 9 / 6 / 2025.

- تشغيل قطار مخصوص 4015 فرنساوى مطور ( القاهرة / المنصورة )، حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:45

- تشغيل قطار مخصوص 4017 فرنساوى مطور ( أسيوط / الأقصر)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 23:35 ويصل الأقصر الساعة 04:15 اليوم التالى.

- تشغيل قطار مخصوص 4013 VIP ( القاهرة / الإسكندرية)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40.

- تشغيل قطار مخصوص 4019 VIP ( أسيوط / أسوان)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 23:30 ويصل أسوان الساعة 06:25 اليوم التالى.

- تشغيل قطار مخصوص 4009 فرنساوى مطور ( أسيوط / القاهرة )، حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:00 ويصل القاهرة الساعة 09:15 يوم الثلاثاء.

وتقدم المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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