الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

تعديل مواعيد عدد من القطارات بمناسبة مولد القديس مارجرجس في كفر الدوار

تعديل مواعيد عدد
تعديل مواعيد عدد من القطارات
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اعتمدت السكك الحديدية تشغيل قطارات جديدة في إطار حرص الهيئة القـومية لسكك حديد مصر على تيسير تنقل المواطنين بمناسبة مولد القديس مارجرجس  بمدينة كفر الدوار وتلبية احتياجات الزوار

قطارات جديدة على هذا الخط

 

 قررت الهيئة  تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال فترة الاحتفال بالمولد بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس، وذلك خلال الفترة  من يوم الأحد الموافق 1 / 6 / 2025، وحتى يوم الأحد الموافق 8 / 6 / 2025  بواقع عدد 3 رحلات يوميا ذهابًا وإيابًا بعربات تحيا مصر طبقًا للجداول المرفقة، وكذلك تم التأكيد  على استكمال أو زيادة تركيب القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى كفر الدوار والعكس والمقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار  بما يتناسب مع قوة الجر وأطوال الأرصفة. 
وتأتى هذه الخطوة استجابة للإقبال الكبير المتوقع من الزائرين، وسعيًا لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تسهم في تسهيل حركة السفر من وإلى كفر الدوار خلال فترة المولد.
وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، كما تناشد السادة الركاب بالالتزام بتعليمات السلامة وعدم التزاحم،  والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لضمان سهولة الصعود إلى القطارات.

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