فتح باب الاشتراك في الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

أعلنت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن فتح باب الإشتراك في الدورة الثانية المقرر لها الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر المقبل بمدن السويس والجلالة والعين السخنة.

والمهرجان يأتي مواكبا للاحتفال بالعيد القومي الـ52 لمحافظة السويس.

الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا

ومن المقرر فتح باب التقديم أمام صناع الأفلام القصيرة جدا بدءا من الأول من يونيو وحتى 30 سبتمبر 2025، وكشف المنظمون أن دورة المهرجان هذا العام ستحفل بالعديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم.

كما تمت الإشارة إلى أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة الجامعات بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب والطلبة.

وذكر زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ 10 دقائق لافتا إلى أنه يمكن لصناع الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/Rsarxg6ZMbVcKBuJ6

ومهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون ونقابة السينمائيين والاتحاد العام للفنانين العرب وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوزمدتها الـ 5 دقائق وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ 10 دقائق وينظم سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة وحتى شاشة العرض ومسابقة سنوية لأفضل دراسة أو مقال نقدي عن الأفلام القصيرة جدا.

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