عمرو الليثي يستأنف نشاطه الإعلامي بعد خروجه من المستشفى

يعود الإعلامي عمرو الليثي إلى تقديم برنامج "أبواب الخير" على راديو مصر غدًا الأحد في الثالثة عصرًا، بعد إجراءه جراحة دقيقة وخروجه من المستشفى.

وعكة صحية للإعلامى عمرو الليثي

وكان البرنامج قد توقف لمدة أسبوعين بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها الإعلامي عمرو الليثي.

ويوزع البرنامج في حلقة الغد مجموعة كبيرة من الأضاحي على سكان القرى والنجوع.

كما يجري البرنامج في أولى حلقاته 57 عملية مياه بيضاء وزرقاء وزراعة قرنية، بخلاف المساعدات المالية التي يقدمها البرنامج.

يذاع برنامج "أبواب الخير" يوم الأحد الساعة 3 عصرًا على راديو مصر، ويعاد يوم الاثنين الساعة 12 ظهرًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.