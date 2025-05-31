السبت 31 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عمرو الليثي يستأنف نشاطه الإعلامي بعد خروجه من المستشفى

عمرو الليثي.فيتو
عمرو الليثي.فيتو

يعود الإعلامي عمرو الليثي إلى تقديم برنامج "أبواب الخير" على راديو مصر غدًا الأحد في الثالثة عصرًا، بعد إجراءه جراحة دقيقة وخروجه من المستشفى.

وعكة صحية للإعلامى عمرو الليثي

وكان البرنامج قد توقف لمدة أسبوعين بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها الإعلامي عمرو الليثي.

ويوزع البرنامج في حلقة الغد مجموعة كبيرة من الأضاحي على سكان القرى والنجوع.

كما يجري البرنامج في أولى حلقاته 57 عملية مياه بيضاء وزرقاء وزراعة قرنية، بخلاف المساعدات المالية التي يقدمها البرنامج.

يذاع برنامج "أبواب الخير" يوم الأحد الساعة 3 عصرًا على راديو مصر، ويعاد يوم الاثنين الساعة 12 ظهرًا.
 

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الإعلامي عمرو الليثي برنامج أبواب الخير عمرو الليثي

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