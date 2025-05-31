بعد تأجيله، اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماعه مع رؤساء الأندية

اتحاد الكرة، يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول، وذلك في الثانية عشر ظهر الإثنين المقبل، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بمقر الاتحاد، استعرضا خلاله سبل التعاون بين الاتحاد والرابطة خلال المرحلة المقبلة وحضر الاجتماع وليد درويش ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يُذكر أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة كان قد قرر في وقت سابق تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم 20 مايو إلى يوم 2 يونيو 2025، بحضور الأندية ومجلس إدارة الرابطة.

وجاء هذا التأجيل في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من قرارات تخص إلغاء الهبوط وتحديد موعد بداية ونهاية الموسم القادم، وغيرها من القرارات التي تحتاج إلى تنسيق نهائي قبل اجتماع الثاني من يونيو.

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