السبت 31 مايو 2025
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محافظات

أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية يفترشون الأرصفة أمام لجان الإسكندرية (صور)

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية

 تجمع العشرات من أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية اليوم، أمام بوابات اللجان لانتظار خروج أبنائهم الطلاب عقب الانتهاء من تأدية امتحان اللغة العربية.

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وافترش أولياء الأمور الأرصفة المحيطة باللجان بمدرسة عبد السلام المحجوب بشرق المحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

 وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسي 2025 للشهادة الإعدادية فى الإسكندرية والتى تستمر حتى الأربعاء 4 مايو.

 وأعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الساعة التاسعة صباحًا، لتداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة.

 كما يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وكان محافظ الإسكندرية، اعلن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025، والتي تستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

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