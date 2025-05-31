التضامن الاجتماعي تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية ببنك الإمارات دبي

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، وذلك ببنك الإمارات دبي، فى إطار جولاته بالبنوك، حيث شهد الافتتاح حضور عدد من مسئولي البنك وقيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، أن المعرض يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة وبنك الإمارات دبي، ويضم العديد من المنتجات المتميزة بأسعار مناسبة من المنتجات الغذائية والتوابل والديكورات المنزلية والخشبية المناسبة للأعياد.

وأشار عباس إلى أن المعرض الذى استمر على مدى يومين شهد مشاركة 18 عارضا، وضم كذلك المشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة، والمفروشات بتصميماتها المتنوعة والمنسوجات، وألوان الصناعات الغذائية، ومنتجات الكروشيه والفخار والاكسسورات المطلية المطعمة بالأحجار الكريمة، حيث وجدت المعروضات إقبالا واسعا من الحضور لما تميزت به من الجودة.

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