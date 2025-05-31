السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن الاجتماعي تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية ببنك الإمارات دبي

فعاليات معرض ديارنا
فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية
ads

 نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، وذلك ببنك الإمارات دبي، فى إطار جولاته بالبنوك، حيث شهد الافتتاح حضور عدد من مسئولي البنك وقيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

 

فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

 وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، أن المعرض يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة وبنك الإمارات دبي، ويضم العديد من المنتجات المتميزة بأسعار مناسبة من المنتجات الغذائية والتوابل والديكورات المنزلية والخشبية المناسبة للأعياد.

 

وأشار عباس إلى أن المعرض الذى استمر على مدى يومين شهد مشاركة 18 عارضا، وضم كذلك المشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة، والمفروشات بتصميماتها المتنوعة والمنسوجات، وألوان الصناعات الغذائية، ومنتجات الكروشيه والفخار  والاكسسورات المطلية المطعمة بالأحجار الكريمة، حيث وجدت المعروضات إقبالا واسعا من الحضور لما تميزت به من الجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية معرض ديارنا بنك الإمارات دبي بنك الإمارات قطاع المعارض بوزارة التضامن

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي: نعمل على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين

وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي ومستشفى أهل مصر للحروق

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي لتكريم الأم المثالية ويمنحهن شهادات تقدير (صور)

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

مشاهد مرعبة، ماذا فعلت العاصفة الرعدية بشوارع ومحلات الإسكندرية؟ (فيديو وصور)

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

بعد ليلة العواصف الرعدية والأمطار، سطوع أشعة الشمس في الإسكندرية (فيديو وصور)

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقتها بالتوبة والابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية