الجمعة 30 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي: نعمل على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين

وزيرة التضامن الاجتماعي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية 

وقع البروتوكول المهندسة أنجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ونيفين الطاهري رئيس مجلس أمناء مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية، حيث يهدف البروتوكول  إلى تحقيق التنمية المجتمعية الاقتصادية المستدامة خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

ويتضمن البروتوكول تعاون صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية من أجل تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم إنشاء سلسلة القيمة المجتمعية وريادة الأعمال والابتكار ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتنمية المجتمع بصفة عامة في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية.

كما سيعمل البروتوكول على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين في المجتمع المصري من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية بالمجتمع عبر بناء قدراتهم ودعمهم لتأسيس مؤسسات  اقتصادية وريادة أعمال مجتمعية تساهم في دمجهم داخل منظومة  الاقتصاد الرسمي وتقليل التوجه نحو الاقتصاد غير الرسمي من خلال خلق كيانات اقتصادية تنموية للأفكار الإبداعية من شباب مصر المبتكر بهدف تطوير الصناعات سواء الحرفية أو الزراعية لخلق فرص عمل أكثر لكافة فئات المجتمع.

حضر توقيع البروتوكول  دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والمستشار محمد علاء زعزع المستشار القانوني للصندوق، ويوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ودكتورة عفت الشوكي نائب رئيس مجلس الأمناء، ونهاد شلباية عضو مجلس الأمناء، وهني صبري عضو مجلس الأمناء، ومي مأمون المدير التنفيذي لبرامج الابتكار.

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التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة صندوق دعم الصناعات الريفية

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