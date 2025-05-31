من دير ياسين إلى محرقة غزة.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي لا تنتهي.. عشرات آلاف الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.. ومطالبات بتغيير المنظومة الدولية بعد عجزها عن تحقيق السلام

منذ إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الأراضي الفلسطينية عام 1948، لم تتوقف المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. فخلال أكثر من سبعة عقود، تعرض الفلسطينيون لموجات من القتل والدمار، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الإنساني الحديث.

ومع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تعمقت المأساة، وتضاعفت أعداد الضحايا، في ظل صمت دولي مطبق.

ضحايا المجازر

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة قد ارتفعت إلى 54321 شهيدًا، و123770 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.

ومن بين الحصيلة 4058 شهيدًا و11729 إصابة منذ 18 مارس فقط، أي منذ استئناف العدوان عقب وقف إطلاق النار المؤقت.

استهداف الأطفال

القصف الإسرائيلي طال كل شيء: منازل، مدارس، مستشفيات، سيارات إسعاف، وحتى مراكز الدفاع المدني. عشرات الآلاف قضوا تحت الأنقاض، ولا تزال طواقم الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى العديد من المناطق، خاصة شمال القطاع، بسبب الاستهداف المباشر لأي تحرك إنساني.

طفلة تبحث عن نعش أبيها

استهداف الأطفال والنساء

التقارير تؤكد أن العدوان الأخير هو الأعنف من حيث استهداف المدنيين، حيث يشكل الأطفال نسبة كبيرة من الضحايا. قُصفت الحضانات والملاجئ، وحتى المستشفيات بما فيها من نساء وأطفال مرضى. لم ينجُ الصحفيون كذلك، فقد قُتل المئات منهم أثناء تغطيتهم للعدوان، في محاولة إسرائيلية لطمس الحقيقة.

اثار التدمير

مجازر متواصلة منذ ما قبل النكبة

الجرائم الإسرائيلية لم تبدأ اليوم، فقد وثق التاريخ الفلسطيني أكثر من 70 مجزرة كبرى قبل وخلال النكبة عام 1948، مثل مجزرة دير ياسين التي راح ضحيتها 360 فلسطينيًا، ومجزرة الطنطورة التي قُتل فيها 200 آخرين، ومجزرة اللد التي استشهد فيها 426 فلسطينيًا.

منذ عام 2000، ارتكبت قوات الاحتلال عشرات المجازر في جنين، نابلس، غزة، وبيت حانون وغيرها. العدوان على غزة عام 2008 أسفر عن استشهاد 1436، وفي 2014 بلغ عدد الشهداء 2322. وفي العدوان الأخير، سُجلت أبشع حالات المجاعة الجماعية التي راح ضحيتها عشرات الأطفال جوعًا.

صمت دولي وتحدٍّ للشرعية الدولية

رغم وضوح الجرائم ووثائق منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، فإن المجتمع الدولي لا يزال عاجزًا عن اتخاذ خطوات حاسمة. ووسط هذا الصمت، تتواصل المجازر الإسرائيلية في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، الذي يجرّم استهداف المدنيين، ويعتبره جريمة حرب، وفي ظل عجز المنظومة الدولية يطالب الخبراء بتغيير النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية والذي عجز على وقف العديد من الحروب التي قوضت الاستقرار العالمي.

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