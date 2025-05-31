جلسة بين محمد يوسف وريبيرو في الأهلي، تعرف على التفاصيل

الأهلي، يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي اليوم جلسة مع خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية الشهر القادم.

تشهد الجلسة مناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة والتحضير للمرحلة المقبلة.

يقود اليوم السبت الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كلا من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

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