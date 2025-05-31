السبت 31 مايو 2025
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حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات والأسلحة في عدة محافظات

مصرع عنصر شديد الخطورة
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لملاحقة تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، في عدة محافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام بؤر إجرامية منظمة تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار وضبط كميات ضخمة من المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا “اتجار بالمخدرات – شروع في قتل – إطلاق أعيرة نارية”، وذلك أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة أسيوط.

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ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية المتورطين في قضايا مخدرات وسلاح

وشملت المضبوطات 150 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة: (حشيش – هيدرو – شابو – هيروين – أفيون)، 23 ألف قرص مخدر، 38 قطعة سلاح ناري: 10 بنادق آلية – 17 بنادق خرطوش – بندقية رصاص – 9 فرد محلي – طبنجة.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 37 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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