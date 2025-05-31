إصابة شخصين في انقلاب أتوبيس على طريق قنا – الأقصر

أصيب شخصان، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس مع أخرى ملاكي على طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بعد كمين طيبة اتجاه قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة السائق والمساعد إثر وقوع انقلاب أتوبيس بدون ركاب على طريق قنا بعد كمين طيبة، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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